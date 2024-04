Así cayeron los sicarios que mataron a policía frente a su hijo de 4 años

Otra víctima

‘Goyo’ también es investigado por el asesinato de Nilson Javier Romero Paso, el 23 de mayo del 2022, en El Carmen de Bolívar. Ocurrió cuando Romero Paso se dirigía a la casa de su novia en la vereda Las Piedras. A alias ‘Goyo’ lo asesinó a eso de las 11 de la noche. Integrantes de la Sijín, en el momento del levantamiento del cadáver, confirmaron que le propinaron nueve balazos. Lea: ‘El Flaco’, el temible sicario que investigan por el asesinato de un policía

Palabras de dolor

“Yo no sé cómo me voy a reponer de esto, lo más difícil es responder las preguntas de mi niño que todos los días espera a su papá porque no ha alcanzado a comprender que se fue para no regresar. Siempre le digo y le diré que su papá fue un héroe”, dice Yulieth, esposa del patrullero asesinado. “A él me lo mataron delante del niño. Lea: Cayó alias ‘el Goyo’: señalado de matar a 2 hombres en El Carmen de Bolívar

Estábamos acostados y de repente la voz de un señor que todas las tardes pasa vendiendo peto, el niño le dice papá cómprame un peto, el sale compra los petos y se sientan a tomárselo en la terraza como era costumbre, en ese momento pasa el sicario y le dispara, cuando yo escucho los tiros salgo y lo veo donde el viene con el niño en los brazos y me dice cógelo, cógelo, yo veo a mi niño ensangrentado y pensé que era al que le habían disparado, alcanza a cerrar la puerta y me dice me dispararon”, recordó la mujer.