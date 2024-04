Asesinó a joven porque sacó a bailar a su hija en quinceañero: ¡a la cárcel!

“A la familia del joven, que no los conozco, les pido misericordia, que me perdonen. Fue algo que hice en un acto de rabia, en estado de alicoramiento. Fue algo grave, quitarle la vida a alguien. Es algo que ni yo mismo no me perdono. En realidad, no sé qué me pasó en ese momento”, expresó el ahora procesado.