Asesinato en Policarpa: lo sorprenden en una hamaca

Julio Martínez no sabe que pasó con su hijo. Nadie le dice nada, ni la Policía ni sus vecinos en el barrio Policarpa.

El dolor y la confusión lo embargaban ayer a las 10 de la mañana, mientras realizaba en la morgue de Medicina Legal la penosa labor de retirar el cadáver de Alexander Julio Martínez Álvarez, de 23 años y oriundo de San Marcos, Sucre.

Lo único claro que tiene Julio Martínez es que su hijo vivía solo y arrendado en un pequeño apartamento en Policarpa desde hacía cinco meses, cuando se vino de su natal San Marcos a trabajar como vigilante en una empresa en el sector industrial de Mamonal.

“Él no tenía enemigos, hablaba con nosotros todos los días y nunca nos comentó nada. Me vine de San Marcos directo para la morgue y no he podido saber mucho. Solo que lo mataron ayer -miércoles- en la tarde y que le dieron cinco balazos”, le dijo el padre de la víctima a El Universal vía celular, poco antes del mediodía.

Lo que dicen los vecinos de Alexander en Policarpa es que a eso de las dos de la tarde dormía en una hamaca en la puerta del inmueble ante el apagón que dejó sin energía la Costa Caribe por más de cinco horas.

Así lo habrían sorprendido desconocidos que le dispararon a quemarropa y sin mediar palabras. En el barrio nadie dice nada y la Policía no ha entregado detalles del crimen.

Lo otro que se pudo saber en Policarpa es que el miércoles era el día de descanso del vigilante. Su padre precisó que Alexander prestó el servicio militar en esta ciudad como auxiliar en la Policía. Luego regresó a su pueblo y ante el trabajo que consiguió en una empresa de seguridad volvió a Cartagena.

Julio Martínez se llevó ayer mismo en la tarde el cadáver de su hijo a San Marcos.