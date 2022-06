Asesinato en La Candelaria: José Melkin había llegado de Turbo (Antioquia)

La compañera sentimental de José Melkin Bravo Chaverra estaba ayer en la sede de Medicina Legal, del barrio Zaragocilla, haciendo los trámites para reclamar el cuerpo de su marido, quien fue baleado al mediodía del martes en el bario La Candelaria. Lea aquí: Tragedia en el barrio Santa Catalina de Sincelejo, un bebé murió asfixiado

Ella no tiene claro qué ocurrió, ni por qué fue asesinado su esposo. “Yo me estaba bañando cuando eso sucedió. No le conocí amenazas ni tenía problemas con nadie”. Espera que las autoridades investiguen y aclaren lo sucedido.

La mujer también explicó que hace unos 15 días habían llegado procedentes de Turbo (Antioquia). “Vinimos a conocer la ciudad y a visitar algunos amigos que tenemos por acá. Los tipos llegaron haciendo tiros por todos lados e hirieron a otros muchachos y a José”, explicó.