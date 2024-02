Asesinan a venezolano luego de estar departiendo en una fiesta con amigos

El hombre, quien fue identificado como Yeison Brito, era oriundo de Venezuela y al parecer estaba departiendo con varias amistades en la fiesta, y salió solo para su lugar de residencia, pero cuando iba por el sector del barrio antes mencionado, se presentaron los dos sujetos que lo acribillaron a quemarropa. Siga leyendo: Conductor borracho arrolló a joven pareja de novios y los mató

Sobre este hecho criminal, las autoridades no tienen una pista o una hipótesis certera sobre lo ocurrido, no se tiene conocimiento de si se trató de un acto sicarial o de un atraco; no obstante, iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

El cuerpo de Yeison Brito fue trasladado ante la dependencia del Instituto de Nacional de Medicina Legal Ciencias Forenses.