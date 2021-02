Recuerda que no fue llevado a la Cárcel de Ternera por razones de la pandemia por el Coronavirus, por lo que lo tuvieron todo este tiempo en la estación de Policía del barrio Los Caracoles.

Según una familiar, quien se encuentra en Barranquilla, a ellos no les han dicho con exactitud cómo murió su hermano en medio de un traslado a cargo del Inpec cuando iba a ser llevado a su casa en Sabanalarga. Dice que eran las 5 de la mañana de ayer jueves.

Las dudas

¿Cómo lo mataron? ¿Por qué lo trasladan en una moto? ¿Cómo es que, supuestamente, unos tipos lo interceptan y le disparan?

“A nosotros en Medicina Legal no nos han dicho las razones de la muerte por la que entró. Hay un misterio con la muerte de mi hermano. Tenemos un familiar allá en Cartagena, fue a hacer las diligencias para la entrega del cuerpo y se la han negado. Son muchas las dudas que tenemos”, dice la familiar del interno fallecido.

Agregó que “lo llevan a Ternera para su reseña, se quedan con el tres días allá. Todo parece que sale en el carro del Inpec, y cuando van por el pueblo de Santa Catalina, al parecer, se lo entregan a otro miembro del Inpec, que iba de civil y en una moto. Eso no lo entendemos”, agregó.

Describe que siendo las 9 de la mañana de ayer jueves fue que un miembro del Inpec la llamó y le dijo que a su hermano lo habían matado. “Después me llamó un funcionario de la cárcel y me dice que mi hermano muere y aún no se sabe de qué, que por eso lo llevaron a Medicina Legal”.

Los familiares lo que exigen es claridad en la muerte de Abraham David y en cómo de manera irregular se realiza el traslado de un reo hasta su casa, donde debía estar continuando con su medida de detención.

El delito

El Universal pudo establecer que Abraham David Romano Márquez había sido detenido por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, se consultó a la Policía Metropolitana por este hecho, y no se dieron mayores detalles de lo sucedido, pero se confirmó que la muerte fue bajo la modalidad de sicariato.