Asesinan a peluquero, de 20 años, en Tierrabomba: habla su familia

“Cuando lo ingresaron, ya Juan Manuel no tenía signos vitales, allá no pudieron hacer algo por él, iba muerto”, contó una de sus familiares en la mañana de este miércoles, mientras reclamaba el cuerpo en la morgue de Medicina Legal de Cartagena. Lea aquí Sicarios llegan a Tierrabomba y asesinan a un joven de 20 años

Los allegados del joven peluquero, de 20 años, están desconcertados con lo que pasó. No le conocían problemas, aseguran que “era un pelao sano, que no andaba en vueltas raras”, por lo que no entienden qué motivaciones tuvieron los sicarios para acabar con su vida.