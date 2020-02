Asesinan a dos hombres en riñas en El Reposo y Turbaco

A un problema que ocurrió hace unos días en medio de un atraco en El Reposo, sector aledaño a San Pedro Mártir, atribuyen sus familiares el crimen de Virgilio Andrés Montero Puerta, ocurrido en esa zona el domingo en la noche.

Según Lucinda Puerta, madre de Virgilio -apodado ‘el Pantera’-, el único lío que recuerda que haya tenido su hijo fue un hecho que ocurrió hace una semana. Cuenta que ese día él andaba con un grupo de amigos y estos habrían atracado a una persona. La víctima, al parecer, culpaba a ‘el Pantera’ porque él andaba con esos muchachos. Ese sujeto lo que decía “era que se las iba a pagar”, refiriéndose presuntamente a Virgilio.

El domingo, a las 9:30 de la noche, ‘el Pantera’ salió de su casa, en el sector El Reposo. Lo último que recuerda su madre es que le sirvió la comida y al cabo de un rato él joven salió sin decir a dónde iba.

“Él se bañó, se puso su ropa, comió, y una vez reposado, salió. Él no me dijo para dónde iba, solo supe dónde estaba cuando, como a los 10 minutos, me vinieron a avisar que le habían disparado”, recuerda ayer la mujer sentada en la terraza de su vivienda.

Explica que ella no tuvo fuerzas para salir, por lo que llamó a su otro hijo, Robert, quien no dudó un instante en salir a ver qué era lo que había ocurrido.

“Yo salí a buscar a mi hermano de una y cuando llegué lo encontré tirado en el piso. Tenía la cabeza llena de sangre”, indicó su hermano, quien aseguró que ya no había nada qué hacer.