Asesinan a adolescente en Chiquinquirá

Hay confusión y dolor en el barrio Chiquinquirá de esta ciudad. Entre gritos y lágrimas se despertaron los habitantes de ese sector a eso de las tres de la madrugada de ayer, cuando un individuo aprovechó que el sector no tenía luz para arrebatarle la vida a un menor.

“La luz se fue desde las 12 de la madrugada y llego como a las 7 de la mañana. A las 3 de la madrugada nosotros escuchamos a la gente que corría y gritaba, y una vecina nos dijo que había dos peleas y que en una de ellas habían asesinado a alguien”, manifestó ayer en la mañana un habitante del barrio.

Según residentes, la víctima es Jeremy Argel, de 17 años, quien habría sido atacado por uno de los delincuentes más peligrosos del lugar, alias ‘el Nene Cabezón’, quien, al parecer, habría acuchillado varias veces a Jeremy y huido con rumbo desconocido.

“Ese es malísimo, estuvo varias veces en rehabilitación por drogas y en la cárcel por la comisión de diferentes delitos. No sabemos cuál fue el motivo por el que lo mató, pues Jeremy no era malo y estaba trabajando, de pronto fue por algo que no sabemos aún ”, expresó un vecino, quien asegura que ‘el Nene Cabezón’ le robó una maceta hace tiempo.

Por el momento no se conoce el reporte de la Policía sobre este caso. Por su parte, los familiares dicen desconocer los móviles del crimen.