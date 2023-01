Arjonero desapareció hace 2 meses en Arauca; prestaba el servicio militar

El arjonero Carlos Eduardo Torres Pájaro, de 22 años, completa dos meses y 10 días desaparecido en Saravena, Arauca. El joven prestaba servicio militar en el Batallón Especial Energético Vial #22 y el 21 de noviembre del 2022 salió de allí sin dar aviso a sus superiores ni a sus familiares.

Desde ese día, sus padres en Arjona no han parado de orar y pedir al Ejército que los ayude a buscarlo en Saravena. “Ellos nos llamaron y solo nos dijeron que él se había escapado. Que se llevó solo una ropa particular y salió por un espacio diferente a la puerta principal. También nos dijeron que el día anterior no quiso comer por lo que creemos que Carlos no quería estar allá”, contó el padre a este medio.