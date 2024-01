Angustia por joven que salió de su casa el primero de enero y no aparece

La madre del joven dijo a un medio de comunicación local que las autoridades han sido negligentes y no lo han ayudado debidamente. También exigen que rastreen el celular de su hijo porque asegura que así podrían tener pistas de su paradero.

Jaime Luis es de contextura delgada y atlética, mide 1.70 metros, tiene el contorno de su cara ovalada, es de piel trigueña y cabello negro ondulado. Si usted tiene información sobre el paradero del joven o lo ha visto, puede comunicarse al número 301 6650150. Lea: Doble tragedia: dos menores son arrastrados por aguas del Río Magdalena

La madre, desesperada, le envió un mensaje a su hijo a través de ese medio local: “si me estás escuchando, te voy a prometer que no te voy a hacer ni una sola pregunta. Tú sabes que yo te sobreprotejo y eso es lo que a ti no te gusta. Solamente quiero saber si estás bien”, dijo la mujer.

También puede comunicarse con la línea gratuita 122 de la Fiscalía.