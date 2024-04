Angustia en Bolívar por secuestro de un hombre: su hijo pide su liberación

A Julio Roberto Fula Medina se lo llevaron a rastras varios sujetos encapuchados, que con armas le obligaron a ir con ellos. Era domingo 31 de marzo de 2024, y cinco días después sigue sin haber noticias de él. No se sabe quién y por qué lo tienen, nadie se ha comunicado con la familia. Lea aquí: Extranjero recibió un disparo en la cabeza por no pagar una extorsión

Lo único que, hasta ahora, pueden hacer sus allegados es esperar respuestas, mientras piden y exigen que no le hagan daño, que le permitan regresar sano y salvo a casa. Las autoridades no se han pronunciado, y no es claro qué grupos armados al margen de la ley delinquen en esa zona.