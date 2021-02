Amiga de “todo el mundo en el barrio, de los buenos y los malos”; carismática con 18 años recién cumplidos, independiente pese a su corta edad, y con ganas de ser policía o estudiar criminalística.

Así, según palabras de su mamá, era Shersi Andrea Franco Zambrano, la joven que fue asesinada el martes en la madrugada en un ataque de sicarios en moto en el sector La Poza, del barrio San Francisco.

Heidis, su madre, la recuerda como alguien que siempre fue alegre desde niña, que andaba hasta con los “peleoneros” de Boston, donde siempre vivió, porque por su modo de ser nadie se metía con ella.

“Siempre la buscaban para la diversión, así era ella, muy alegre”, dice Heidis, quien asegura que las convulsiones que su hija sufría a menudo por un problema que le detectaron en el cerebro no fueron impedimento para ser feliz y divertida con todo aquel que la rodeaba.

Shersi se graduó de bachiller el año pasado y quería estudiar en un centro de educación superior, pero la pandemia por el COVID-19 le imposibilitó desde finales del año pasado reunir varios documentos, entre esos sacar la cédula de ciudadanía.

“El año pasado no pudo sacarla, siempre le decían que no había atención o no podía apartar la cita. El viernes pasado (19 de febrero) me prometió que iba a ir a la Registraduría, y fue, pero no la atendieron. Dijo que iba el lunes (22), pero amaneció ‘enguayabada’ y me dijo después que sacaba la cédula otro día”, cuenta Heidis.