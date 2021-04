“Me estoy quemando por dentro, me estoy desvaneciendo porque no veo a mi hija. Este desespero nos está matando, porque no sabemos si está viva o muerta”.

Esas palabras son de Alexander Sarmiento, padre de Alexandrith Sarmiento Arroyo, la adolescente que hoy cumple un mes desaparecida.

“El hombre que se la llevó nos ha echado puras mentiras, él la fue a buscar a su casa y se la llevó sin el permiso de su papá y de su mamá. Después nos salió con el cuento que se ahogó. Eso me parece una burla, porque no son respuestas”, dice Alexander, quien pese a su drama sigue trabajando en la Avenida del Lago, entre el Mercado Bazurto y el barrio Martínez Martelo.

Alexandrith, de 17 años recién cumplidos, desapareció el 19 de marzo luego que el marido de una tía de la menor la fuera a buscar a su casa, en Bayunca, para enseñarle a manejar moto en Punta Canoa, otro corregimiento de Cartagena, aledaño a la Vía del Mar.

“Esa tarde yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada de una hermana mía donde me dice que mi hija se había ahogado. Me cuenta mi hermana que el esposo de ella se la había llevado a manejar moto.

“Él asegura que ella se ahogó porque ve las pisadas de mi hija en la arena entrando al mar, pero ya vemos que esa versión no es real, porque si hubiese sido ahogado ya habría aparecido su cuerpo”, relata por su parte María Alejandra Arroyo Sarmiento, madre de Alexandrith.