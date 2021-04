“Voy llegando a la casa, pero no sé si fue que me dormí... fue un microsueño. La verdad es que no sé qué pasó”. Esa era la explicación que le estaba dando un sujeto mayor de 50 años, a través de su celular, a otra personas con la cual hablaba momentos después de arrollar a varias personas.

Lo que se conoce es que este hecho ocurrió la noche del lunes en la avenida El Bosque, en inmediaciones de la antigua Codegán, en el que, al parecer, el señor en aparente estado de embriaguez, arrolló a cuatro personas que resultaron con graves heridas y que fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad.

El sujeto conducía un vehículo Chevrolet Sail, color azul, con placas UEX-138, cuando se produjo el percance, siendo las 11 de la noche. De un momento a otro perdió el control del carro y terminó arrollando a quienes estaban cerca.

Personas que pasaban por el lugar grabaron el hecho con sus teléfonos celulares y en los clip se logra ver a dos hombres heridos sobre la vía y que son atendidos por personal paramédico de ambulancias que llegó al sitio. Se asegura que una persona que iba con el conductor también resultó golpeada, junto con otro joven.

En el video se le oye decir a una persona: “usted está chapeto viejo”; a lo que este hombre, vestido con suéter gris y pantalón corto y hablando con un poco de dificultad le responde que “respete”.

En el mismo video el presunto infractor le pregunta a uno de los agentes del DATT que llegó a hacer el procedimiento: “¿Usted nunca ha tomado?

A lo que el funcionario público le responde que sí, pero con responsabilidad. “Suelte las llaves. Tome con responsabilidad”, le responde el Policía de Tránsito.