Aseguró que un vehículo particular Fiat, de placas GPW-609 de Bogotá, y que era conducido por un militar de la Armada que fue quien lo arrolló. Como quiera que su tío tenía sus signos vitales, fue necesario trasladarlo en una ambulancia hasta la clínica Higea, en Amberes. Donde después de haber ingresado fallece como consecuencia de los golpes y herida causadas.

Su familiares aseguran que cuando no le salía nada, pasaba la mayor parte del tiempo donde una de sus hermanas y eso era lo que precisamente había hecho el viernes.

“Las causas del accidente no están claras aún. Pero el señor siempre ha estado colaborando con los documentos del carro e incluso estuvo en la clínica. Ya serán las autoridades las que investiguen y digan qué fue lo que ocurrió”, precisó el familiar del hoy difunto.

Sobre este caso en particular la Policía de Carreteras no entregó ningún reporte oficial de cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, se conoció que el militar no iba manejando embriagado, por lo que se investiga un exceso de velocidad o una imprudencia del peatón.