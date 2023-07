Adolescentes, de 14 y 15 años, salieron a pescar en canoa y no aparecen

“Caracoles 41 no es de los Quiroz y ya tiene cerramiento”: constructores

“Caracoles 41 no es de los Quiroz y ya tiene cerramiento”: constructores

Se conoce que Junior y Camilo, como son identificados, abordaron una embarcación de tipo artesanal y remaron hacia mar adentro, pero no se volvió a tener más información de ellos. Lea: ¡Lamentable! Fue a Bogotá a trabajar y se mató en la moto de sus sueños

Hasta el cierre de esta edición, Guardacostas no informó noticias positivas sobre la búsqueda. Creen que no están muy lejos de la isla porque el bote no tenía motor.