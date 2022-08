Acuchilló 7 veces a su madrastra porque no le dio $500: a prisión ‘Tarzán’

Pese a sus habilidades para escabullirse en medio de sus líos, esta vez ‘Tarzán’ no se salvó de ir a la cárcel. Un juez de Garantías lo cobijó con medida de aseguramiento por presuntamente acuchillar siete veces a su madrastra porque ella no le habría dado 500 pesos. El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto en el municipio de Magangué.

La medida judicial recae en Álvaro Manuel Galé Amarís, quien no se allanó a los cargos imputados por el ente acusador. “La agresión estaría relacionada con la no entrega de 500 pesos por parte de la víctima, quien se recupera de las heridas en una clínica”, señala la Fiscalía. Le puede interesar: ¡Salvaje! ‘Tarzán’ acuchilló a su madrastra porque no le dio mil pesos

Galé Amarís, de 22 años, fue capturado el mismo día del hecho, que sucedió en el barrio Belisario, de Magangué. La Policía lo sorprendió tras ser avisada por la comunidad. Al llegar a la vivienda encontraron a la mujer lesionada y pidiendo ayuda. Al ver a los policías, ‘Tarzán’ se detuvo y de esta manera pudo evitarse que la mujer fuera asesinada. ‘Tarzán’ quiso huir, pero los patrulleros se lo impidieron.