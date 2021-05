La noche del miércoles fue violenta en El Líbano y El Campestre: dos hombres fueron asesinados en enfrentamientos con arma blanca. La Policía actuó rápido y capturó a los presuntos responsables.

Yolier Balanta Moreno quería pasar un día diferente con su esposa. Salió con ella de su casa, en Ceballos, y junto con su hermana y su sobrino se divertían cerca al patinódromo, en El Campestre. Ese día diferente terminó con su muerte y en dolor para sus familiares.

Una de sus hermanas -la que estaba con él cuando falleció- contó entre llanto que mientras el pequeño sobrino de Yolier jugaba en el carrusel, un hombre llegó y lo “invitó a pelear”. Eran las 7:20 de la noche.

“Ese mismo hombre le había robado el celular hace tres meses, ellos se conocían”, agregó la esposa, casi sin poder hablar.

Frente a su familia

Yolier tenía 21 años y, al parecer, no tuvo más opción que enfrentarse a este hombre que lo amenazaba. No estaba armado, así que partió una botella de vidrio que tenía al lado y con ella se intentó defender. “Que no se meta nadie, al que se meta, le dan también”, fue lo que, según la esposa de Yolier, dijo su agresor.

“Yo ¿cómo hacía?, intentar separarlos era peor. Estaba calmando a mi hijo que lo estaba viendo todo y ayudando a mi cuñada que se había desmayado. Todos estábamos mal viendo eso, pero no podíamos ayudar, ese hombre nos lo mató frente a nuestros ojos, le dio por la espalda cuando él intentaba levantarse”, relató la hermana del hombre, la misma que asegura que un amigo del difunto fue cómplice de su asesinato.

“Yolier vendía frutas con una hermana y otro hombre; ese otro tipo llegó ese día en medio de la pelea y le dio un cuchillo al tipo que estaba atacando a mi hermano; con ese cuchillo lo terminó de matar”. En el lugar aún hay rastros de ese enfrentamiento, la sangre de la víctima permanece allí.

La mujer del fallecido agregó que su esposo le dijo al presunto cómplice que trabajara con él para ayudarlo, “y así es cómo le paga”.

La familia de Yolier está consternada con su muerte, no salen del asombro de que ya su ser querido se fue y de que seguramente dejó un hijo en camino.

“Yo me he estado sintiendo mal, por eso no quería salir el miércoles, pero como él insistió, cedí. Lo más seguro es que esté embarazada, tengo todos los síntomas”, fue lo que con dolor en los ojos y con dificultad para hablar dijo la esposa del hombre, quien agregó que Yolier deja un hijo mayor.

Capturado

La Policía Metropolitana confirmó que capturó al presunto responsable del asesinato y que la víctima falleció en la Clínica del Bosque. Los uniformados señalan al joven Sebastián Barbosa De Arco, de 21 años, de haber sentenciado días atrás a Yolier. Al parecer, le dijo que tenían una “culebra pendiente”, por lo que ese día se habría desquitado.

Al joven agresor, dice la familia de Yolier, lo aprehendieron cuando corría lleno de sangre huyendo del lugar y que le dijo a los uniformados que era la vida de él o la de Balanta Moreno. Barbosa ahora está a la espera de la legalidad, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

En El Líbano

El otro hecho de intolerancia que ocurrió en la noche del miércoles y terminó con el homicidio de otro joven fue en la calle San Martín, del barrio El Líbano.

El reporte de la Metropolitana asegura que la muerte de James Enrique Zúñiga Rodríguez, de 33 años, se dio en medio de un enfrentamiento con un sujeto conocido en el barrio. Estarían peleándose por dosis de estupefacientes.

Al parecer, Jorge Armando De Las Aguas Grajales, alias ‘Chicle’, llegó a la vivienda de la víctima, donde estaría tomando licor, y comenzó a arrojarle piedras.

“El hombre respondió a la provocación, por lo que el victimario contraatacó con un arma blanca y le propinó una cuchillada en el tórax”, indican las autoridades. La familia del fallecido aún no ha dado su versión de los hechos.

Zúñiga Rodríguez quedó gravemente herido luego de recibir la cuchillada, por lo que fue trasladado al CAP de la Candelaria. De ese centro asistencial lo remitieron al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció.

Del presunto responsable, la Policía señaló que lograron capturarlo gracias a la información que recogieron sobre su paradero y del operativo que desplegaron inmediatamente. “‘El Chicle´ huyó a una vivienda en el barrio San José de los Campanos; hasta allá llegaron los uniformados y lo capturaron en flagrancia, siendo trasladado a la Fiscalía por el delito de homicidio”, resaltó la Metropolitana.