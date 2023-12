A prisión 10 policías por falso procedimiento contra una mujer y 2 niñas

Los aprehendidos son los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas. Lea: Motociclista perdió el control, chocó contra un poste en Nariño y murió

¿Por qué lo hicieron?

Los investigados habrían exigido la suma de 50 millones de pesos a la mujer, a cambio de no capturarla y de no entregar a las menores al Bienestar Familiar (ICBF). Los policías añadieron a su informe que encontraron varias cajas de mercancía representada en jeans y cigarrillos, los cuales, según ellos, no contaban con la documentación y soportes que demostraran su legalidad.