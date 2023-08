A motociclista lo siguieron y asesinaron a balazos frente a testigos

Eran las 7:30 de la noche del viernes. Jaime Julio Villadiego llegó en moto al barrio La Esperanza, en Arjona, a comprar una botella de licor. En esas no se percató de que un vehículo similar lo seguía; en cuestión de segundos el que iba de parrillero desenfundó su arma de fuego y lo atacó.

El informe de la Policía de Bolívar asegura que el hombre recibió varios balazos, cayó al suelo y murió. Quienes se reunieron alrededor de él no pudieron hacer algo para que las balas no acabaran con su vida; de inmediato lo reconocieron y supieron que se trataba de Julio Villadiego; lo que no alcanzaron a ver fue quiénes eran los dos sujetos que lo atacaron y huyeron rápidamente.