A Margareth Chacón “tenían que darle la máxima condena”: mamá del fiscal Pecci

“No estamos conformes. Se le debería de haber dado la máxima condena, que es de 47 años. Si bien no es la autora material, ella fue la que orquestó todo, fue el motor de todo, la que planeó, planificó y pagó por el crimen”.

“Ella (Margareth) no abrió la boca. Si no habló fue por una cuestión de miedo, estaba en riesgo su vida y la de su familia. Tiene que pudrirse y morirse en la cárcel, sufriendo, como hizo sufrir a toda la familia”, le ha dicho Maricel al medio paraguayo Monumental AM 1080. Le puedo sugerir: Condenan a Margareth Chacón: la mujer que planeó el asesinato del fiscal Pecci

En el juicio oral contra la barranquillera, de 43 años, la Fiscalía demostró que participó en la planeación del crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en una playa privada de Barú, en Cartagena.