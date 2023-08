“A mansalva”: hombre lo mató de 3 balazos en una calle de Mandela

El pariente cuenta que “a eso de las 11 de la mañana, Marcos estaba charlando con unos amigos en una calle. Se encontraba desprevenido, cuando apareció un tipo con quién tuvo un cruce de palabras. Seguido, ese hombre sacó un arma de fuego y le disparó en una pierna, lo que hizo que Marcos cayera al suelo. No contento con eso, le siguió disparando y luego escapó”, relató.

El vendedor, ensangrentado y confundido, no se quedó en el suelo de la destapada calle sino que se levantó y buscó ayuda. “Se subió a una moto y llegó a la clínica Gestión Salud de San Fernando. Estando allá lo subieron a una silla de ruedas y allí murió. Se demoraron para atenderlo”, añadió el familiar.

Sobre el asesino no hay mayores detalles, solo que sería un sujeto con quién Marcos tiempo atrás tuvo un inconveniente. La Policía Metropolitana no ha reportado capturas o entregado detalles de este caso.

La víctima vivía en el sector contiguo a Campo Bello, conocido como La Torre. Para sus allegados fue una muerte injusta porque Zúñiga Barón no estaba armado y fue atacado prácticamente a mansalva. Lea: (Video) Tensión e indignación por muerte de menor en procedimiento policial

“Pedimos que den con el responsable. Que esto no se quede así. Marcos no merecía esto. Él era una buena persona, quizás antes tuvo peleas, pero ya no estaba en eso, se dedicaba a trabajar y a su familia”, recalcó su allegado.