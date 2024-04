A machetazos le cercenaron la mano a joven en violenta riña en La Boquilla

La recuperación de Juan Carlos Sánchez Acosta será de cuidado y delicada. En las 15 horas que estuvo en cirugía le reconstruyeron la mano que le cercenaron en una pelea; sin embargo, él y su familia aún no están seguros de que funcionará como solía hacerlo.

En un intento de proteger su rostro, cuando se avecinaba el machetazo hacia su cuello, Juan puso su brazo y se cubrió. La suerte no estuvo con él: su agresor le cortó la mano y dejó su cuerpo sangrando.

“A Juan lo llevaron al puesto de salud; la mano quedó en el sitio de la riña, pero un policía alcanzó a recogerla y la llevó. Había perdido tanta sangre y estaba tan mal que después lo trasladaron a la clínica Serena del Mar”, contó el familiar.

En ese centro hospitalario intervinieron al joven y allí se encuentra recuperándose. Sobre el agresor no hay señales, en el corregimiento solo saben que no era del sector y que la Policía no lo ha capturado.