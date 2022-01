“No me dejen morir... ayúdenme”. El desgarrador pedido de auxilio de José Miguel De la Espriella Cabrera fueron sus últimas palabras. Intentó, con su suéter, detener la sangre que rápidamente salía de su cuello, pero el machetazo que había recibido el domingo en la tarde resultó ser fatal. Le interesa: Muere Jairo Cardozo, softbolista baleado en la Crisanto Luque

La mujer sostiene que De la Espriella estaba cerca de su casa, cuando presenció un altercado entre tres personas. “Me dicen que dos jóvenes peleaban con un señor y tenían un machete para agredirlo”. Ahí, según cuenta su esposa, es cuando interviene José Miguel, tratando de apartar a los dos presuntos agresores.

“Él se llevó la peor parte. Primero lo hirieron en la nalga, y cuando vio que lo volverían a atacar intentó defenderse con un machete que le pasaron, pero fue muy tarde”. La víctima, de 49 años, recibió un machetazo en el cuello que le hizo perder mucha sangre. Lea aquí: En la primera semana del 2022 asesinaron a 8 personas en Cartagena

“Pidió ayuda, se quitó el suéter, se tapó la herida y subió en una moto hacia el hospital, pero no pudo, llegó sin signos”. El relato de la mujer acaba con esas palabras, recordar los últimos momentos del albañil la desestabilizan. “Mi marido era serio, no era de pelear, ni de problemas, ni nada. Él no merecía esa muerte”, sentenció.