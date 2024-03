A Laura Ojeda la ahorcaron frente a su hijo: detalles del cruel feminicidio

Isabel Vásquez.

“Al escuchar la discusión y luego los gritos de mi hija, el niño se levantó y me cuenta que vio al tipo agarrando a Laura por el cuello. Él me dice que su mamá trataba de defenderse con un cuchillo, pero no le alcanzó. Se desvaneció en los brazos de su compañero”, relata Isabel. Lea: Tarde de toros en Arjona dejó 8 heridos: un menor entre los afectados

Entre él y el compañero de Laura llevaron en moto a la joven a la clínica, pero ya era demasiado tarde. “A mi me avisaron como a las 7 de la mañana. Solo me dijo una hermana del tipo ese (Moisés) que mi hija había fallecido. No me dijeron más nada”, manifiesta Isabel.