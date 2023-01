A la cárcel por feminicida: habría baleado a su pareja, de 22 años

Una muerte confusa, distintas versiones y sin rastro del principal sospechoso. La familia de Dora Victoria Ortiz Ortega no solo ha sufrido con el fallecimiento de la joven, de 22 años, sino con lo lento que se resolvía el caso.

Desde ese instante, el paradero de Carretero Arrieta era desconocido. Los que lo habían visto el día de la tragedia no entendían por qué había desaparecido y a donde podía haber ido. Dora Mercedes Ortega, madre de la joven asesinada, suplicaba que se entregara. En una oportunidad le dijo a El Universal: “Yo no tendré más a mi hija, pero sí me daría un poco de tranquilidad saber qué fue lo que ocurrió”.

Veinte días después del asesinato, su pareja sentimental se entregó a las autoridades en el municipio de Mahates, Bolívar. Le interesa: ¿La mató o fue accidental? Se entregó pareja de mujer baleada en Calamar