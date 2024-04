A la cárcel ‘Majimbú’ por el atroz asesinato de su vecino en Pasacaballos

En el desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó a ‘Majimbú’ el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó. “Por disposición judicial, su reclusión será en un centro carcelario de la capital de Bolívar”, precisó ese organismo.

Tenía sólo unos minutos allí cuando apareció ‘Majinbú’ y sin mayor conversación lo atacó a palazos y no descansó hasta desfigurarle el rostro y cerciorarse que no se moviera, tal cual como se observa en un video captado por una cámara de seguridad. Óscar Manuel tenía 25 años dedicado a la albañilería. Lea también: Exigía sexo y dinero a cambio de no publicar fotos íntimas: va a prisión

De ‘Majinbú’ que pocas horas antes del homicidio de Montiel habría atacado con el mismo pedazo de madera a dos hombres más, causándole heridas. Analizan si estaba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena.