A la cárcel joven, de 19 años, por el asesinato a bala de Dj en La Esperanza

Los parientes, amigos y vecinos de Dj Demoledor siempre pidieron a las autoridades que hicieran justicia y capturaran a los responsables pronto. También están seguros que el atentado no iba dirigido a él. “Fue una equivocación, por eso él estaba desprevenido y no corrió, porque él no tenía problemas, no tenía líos personales. Donde él estaba motilando habían más muchachos”, dijo el familiar.