A la cárcel 3 implicados en asesinato de turista estadounidense en Marbella

Gregory Stewart Owens residía con su familia en Chattanooga, que es una ciudad del estado estadounidense de Tennessee, sede del Condado de Hamilton.

Su hija, Takia Owens, confirmó en su publicación que a Gregory lo asesinaron precisamente el día que cumplía 59 años. Había llegado a Cartagena el martes 17 y tenía previsto regresar a Estados Unidos el sábado 21.

“El jueves 19 de octubre me arrebataron a mi (nuestro) papá (nosotros). Era su cumpleaños y no se merecía lo que le pasó. Solo quería disfrutar de su viaje de cumpleaños como siempre lo hace. Cualquiera que me conoce sabe que él era mi todo. Es muy difícil para mi imaginar la vida sin él ahora”.