A joven lo mataron a cuchilladas por intentar defender a su amigo

Ocurrió en la madrugada de este domingo 17 de diciembre, en el municipio de Soplaviento, Bolívar, y aunque aún no hay una versión oficial, las informaciones preliminares dan cuenta de que el crimen se perpetró en medio de una intolerancia. Le interesa: En medio de riña callejera, sujeto sacó un arma y mató a joven de 18 años

Una grave cuchillada lo dejó entre la vida y la muerte; no transcurrieron muchos minutos para que perdiera la batalla y su vida se apagara. En el Hospital de Soplaviento, a donde lo trasladaron, no pudieron hacer nada. Del agresor no hay información; pero, al parecer, la comunidad sabe de quién se trata. Su familia espera que haya investigación y justicia.