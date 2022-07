A joven de 25 años por poco lo degüellan en una riña con pico de botella

Luna Beltrán acabó con una larga herida abierta a la altura del cuello. A la víctima la auxiliaron y le prestaron los primeros auxilios en la ESE local, de donde posteriormente, la trasladaron al Hospital Universitario de Sincelejo.

Afortunadamente, la lesión no afecto ninguna arteria y la víctima está fuera de peligro. A David Elian le tomaron 32 puntos de sutura. Sobre el agresor aún no se sabe nada, huyó con rumbo desconocido y según testigos, no reside en la población. Lea aquí: Solicitó una carrera y le robó la moto dándole martillazos en la cabeza