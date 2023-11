A John se lo “tragó el mar”, en Bocagrande: líder y un héroe para su familia

Riaño expresó que ninguno de ellos estaba tomando y comiendo, sino que como llegaron temprano a Cartagena decidieron esperar en la playa y escogieron al azar la polémica Playa 5, que abrieron a bañistas apenas tres días antes.

El amigo de Martínez agregó que al mar se metieron a bañar tres turistas. “Él (John) no nadó por las boyas, estaba a pocos metros de la orilla y no alcanzó a llegar ni siquiera a la zona restringida. No es cierto que los salvavidas le llamaron la atención”, relató José Riaño a El Universal, precisando que en esos momentos solo había dos salvavidas en esa playa y que nunca “les advirtieron nada y no había señalización”.