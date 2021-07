Dos hombres armados que iban en moto acabaron con la vida de Breiner Alexander Barrios Castillo en la noche del domingo en el barrio El Pozón.

Al parecer, lo sorprendieron cerca a su casa en la invasión Isla de León y sin mediar palabras le propinaron dos balazos en el abdomen. Una niña, de 12 años, y que estaba cerca también resultó herida con dos impactos en el antebrazo izquierdo. Su estado de salud no es de gravedad, confirmaron sus familiares.

“Él estaba sentado en la casa como todos los días y salió a la esquina a cambiar de ambiente, a coger aire”, dijo Brayan Barrios, hermano del fallecido. Eran las 8:45 de la noche.

Estando de pie en esa esquina fue que los dos supuestos sicarios llegaron y atacaron a Breiner, a quien trasladaron al CAP de El Pozón. “Después lo remitieron a la clínica Madre Bernarda, pero llegó sin signos vitales”, comentó Brayan.

La familia de Barrios Castillo no sabe los motivos por los que mataron al joven, de 22 años y de nacionalidad venezolana. Asegura que la Policía llegó ese domingo al barrio, pero no fue mucho lo que hicieron. “Dijeron que volvían y no supimos más nada”, señaló.

Las autoridades manifestaron que el fallecido, al parecer, se dedicaba al hurto y al expendio de sustancias estupefacientes en esa zona de Cartagena. Asimismo aseguraron que un sujeto con el alias de ‘Camilo’ lo buscaba desde el sábado, pero desconocían los motivos.

Brayan, por su parte, dijo que su hermano era albañil y quiere que la Policía investigue su asesinato.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.