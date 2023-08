A bala matan a pareja que se movilizaba en una moto: Policía descarta robo

Los fallecidos fueron identificados como Leonardo Antonio Echetto Farelo, oriundo de Venezuela, y Katy Greis Gutiérrez Vega, de Barranquilla. Al parecer no residen en la zona donde fueron hallados muertos.

“La comunidad no los distingue, eso ha hecho más complicado el tema de conocer quiénes eran. No debería ser un caso de hurto puesto sus pertenencias personales y su motocicleta fueron hallados en el lugar. Estamos trabajando en encontrar personas que nos digan quienes son, hacia donde iban, porque desafortunadamente la comunidad no los conoce”, dijo el coronel Yorguin Malagón, jefe de la Policía departamental.