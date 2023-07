A bala matan a mototaxista en un manglar de Olaya: su moto no aparece

“Por favor, si alguien lo ha visto, informe a sus familiares. Está desaparecido desde ayer (viernes)”. Ese mensaje, junto con una foto y dos números de teléfono fue el anunció que los parientes de Edgar David Ocampo Laverde publicaron en Facebook en la mañana del sábado. Lea: Olaya Herrera: Hallan cuerpo de mototaxista que estaba desaparecido

Desde el día anterior no sabían de él y a su casa no llegó a dormir, lo que preocupó a sus allegados. Mientras la publicación se viralizaba, a las 10 a. m., un cuerpo fue hallado en la calle Las Maravillas del sector Central de Olaya Herrera. Estaba a un lado de la Ciénaga de La Virgen, en un manglar. Vestía con un suéter manga larga de la Selección Colombia, una sudadera y no tenía calzado.