En la madrugada del martes, aparentes sicarios volvieron hacer de las suyas en Cartagena y esta vez la víctima fue un mototaxista.

Se trata de Gilberto Jiménez Heredia, de 42 años, quien fue asesinado en el barrio Junín, cerca del sector conocido como El conquistador.

Familiares del difunto dicen no saber las razones del porqué le dispararon: “no sabemos si fue sicariato, si fue un enemigo, o si había tenido algún problema y se lo cobraron, no sabemos nada”, afirma el padre de la víctima.

De lo único que tienen conocimiento es que fue la Policía Metropolitana la que hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la sede de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla. Esa institución no ha enviado un reporte oficial sobre lo ocurrido.

No era malo

La tristeza y el desasosiego por no saber que le pasó a Gilberto no deja dormir a la familia Jiménez, quienes en medio de lagrimas comentan que él no tenia ningún tipo de amenazas.

“No entendemos nada, él no era malo, no se metía con nadie, todo el mundo lo quería, no merecía morir así”, narra una de las hermanas Jiménez.

El mototaxista deja dos hijas y una familia entera sumida en el dolor. Allegados de Gilberto esperan que las autoridades abran una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.