“¿Cómo Así? Esto No Puede Ser Cierto. Ayer hablamos y hoy reaccionas a mi historia. Aún no creo nada y estoy confundida. Hey, siempre me demostrarte ser excelente muchacho”. Así reaccionó una de las mejores amigas de Luis Miguel Correa Babilonia en las redes sociales al conocer de su muerte, ocurrida anoche a las 9:30 de la noche en un acto de sicariato en el barrio Nuevo Paraíso, carrera 81 con calle 36A, cerca de Fredonia.

La Policía Metropolitana confirmó en un reporte preliminar que a Correa Babilonia, de 29 años, le disparó el parrillero de una moto mientras departía con amigos en las afueras de un local comercial. La víctima recibió dos balazos en la cabeza a quemarropa que le causaron la muerte casi en el acto. Los esfuerzos por trasladarlo al CAP más cercano fueron en vano. Le puede interesar: ¿Por un lío de barrio? Habla la mamá del líder asesinado en La María