A Ángel lo asesinaron a puñaladas al salir de una corraleja, en Arjona

Su primogénito nació hace 21 años y de inmediato lo bautizó con su nombre: Ángel Ceballos. Afirma que, como todo joven, ha tenido sus rebeldías, pero dice que nunca imaginó que lo asesinaran de esa manera. Piensa que él no lo merecía.

En la corraleja

A Ángel Segundo Ceballos Puerta le propinaron varias cuchilladas cuando salía de disfrutar la corraleja que por estos días se celebran en Arjona. Eran las 7 de la noche.

Su padre lo relata así. “Yo vendo bollos en Cartagena y a esa hora me encontraba laborando. Al rato recibí la llamada donde me decían lo que había pasado y de inmediato me devolví, pero ya estaba muerto mi hijo”, contó el papá a este medio.