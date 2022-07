485 días sin Alexandrith: con evento artístico en El Centro exigen justicia

¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se encuentra? ¿Por que las autoridades no avanzan en la investigación? ¿Si la están buscando?

“Esta acción creativa pretende seguir poniendo en la discusión que Cartagena no es una ciudad segura para las mujeres y de manera particular para las mujeres negras de barrios populares cuyas vidas no tienen un estatus de importancia para una administración racista, clasista y patriarcal”, dijo Leidy Laura Perneth Pareja, secretaria técnica de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, que lidera esta iniciativa.

Añadió que “realizamos esta acción política en un momento clave del juicio que se está llevando a cabo por la desaparición de Alexandrith”.

El 19 de mayo del 2021 enviaron a la cárcel al tío político de la menor, identificado por las autoridades como Wainer Ayola Torres. Luego fue dejado en libertad y posteriormente, el 20 de septiembre, un juez ordenó recapturarlo. Desde entonces permanece en manos de las autoridades.

“Él debe saber dónde está mi hija porque fue el último que la vio. Sin permiso mío ni de su mamá la sacó de la casa y se la llevó de Bayunca a esa playa solitaria. Él tiene que hablar”, dijo en una pasada entrevista Alexander Sarmiento, padre de Alexandrith.

Este medio intentó hablar con el investigado en el lugar donde se encuentra privado de la libertad, pero no fue posible. La familia de la menor, por su parte, ha dicho que las autoridades no han entregado avances sobre la búsqueda, aunque ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a su paradero.