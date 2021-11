Pasaron 20 horas para poder encontrar el cuerpo de Óscar Puello Barrios, el joven de 18 años que en un momento de “travesura” y diversión, salió a bañarse en una poza de agua con un grupo de amigos que lo invitaron a salir de la monotonía. Fue hallado ahogado. Lea aquí: Joven se bañaba en una poza con sus amigos y se ahogó, en Turbaco

Cuentan que llegaron como a las 3 de la tarde de ayer viernes al sitio. Dicho cuerpo de agua está en unos predios privados que pertenecen a una empresa cementera la cual está en zona rural de Turbaco, en la vía que va hacia Turbana.

“Me dicen que los amigos lo fueron a buscar a la casa donde la mamá, por el sector de Media Tapa para invitarlo a esa poza. Él se quedaba donde ella y muchas veces donde mi mamá, su abuela”, aseguró Alexander Puello, padre de Óscar.

Sobre lo sucedido, Alexander indicó no tener mayor precisión, pues “los amigos que lo acompañaban no me han dicho si sufrió un calambre, si se tiró y se golpeó al caer. No sé en realidad”, indicó.

Lo cierto es que una vez Óscar Puello Barrios se lanzó no pudo salir del fondo de la poza y de inmediato los amigos dieron aviso a los familiares y al Cuerpo de Bomberos de Turbaco, quienes estuvieron al frente de la búsqueda. Solo hasta las 12:30 p.m. de hoy sábado fue que su cuerpo fue hallado.

El hallazgo se dio gracias a una persona experta en buceo que prestó sus servicios, pues al parecer se le solicitó apoyo a la Armada Nacional pero se desconocen las razones por las cuales no apoyaron en la búsqueda.

Puello Barrios estaba estudiando bachillerato y gozaba de gran afecto entre sus familiares y amigos por su calidad humana.