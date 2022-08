Incertidumbre en Cartagena: ¿Viruela del mono puede volverse pandemia?

Jorge Mario Estrada Álvarez, epidemiólogo y docente de la especialización en Epidemiología de Areandina seccional Pereira, explica que “la viruela del mono no es una enfermedad nueva a diferencia del coronavirus, donde la totalidad de la población es susceptible a sufrirla. En este caso, la viruela del mono ya existía. Incluso, puede haber algún grado de inmunidad en la población para aquellas personas que nacieron antes de 1980, quienes recibieron vacuna contra la viruela, no exactamente la del mono, pero sí para otro tipo de viruela que tiene algún efecto de protección cruzada frente a este virus nuevo. Estamos frente a un brote multipaís, pero no en el grado de convertirse una pandemia”, dice.

Esto no quiere decir que no nos debemos cuidar. De hecho, ya se ha lanzado una alerta desde la OMS para dar prioridad al diagnóstico y tratamiento de la viruela símica.