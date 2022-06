Viruela del mono es menos contagiosa que la COVID-19, según expertos

Jorge Alberto Cortés, médico infectólogo.

Agregó que el virus de la COVID-19 y el de la viruela del mono no se comportan similar debido a que este último hasta ahora no ha evidenciado mutaciones, como sí sucedió con el coronavirus. Lea: OMS no considera viruela del mono una emergencia de salud pública internacional

“La principal diferencia es que el ácido nucleico de la covid es el ARN. En cambio, el de la viruela del mono es ADN. ¿Y eso qué significa? Que la covid hace muchas mutaciones, tal como lo vimos con las variantes. Por el contrario, la viruela del mono no muta, es estable, así que uno puede seguir fácilmente el virus y saber de dónde vino y cómo llegó”, dijo Gutiérrez a Pesquisa Javeriana.