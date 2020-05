[Video] Carlos Pérez, el empresario que superó lo peor del coronavirus

Respirar, por estos días, se siente como una segunda oportunidad para Carlos Pérez. Después de pasar por una Unidad de Cuidados Intensivos porque el nuevo coronavirus le había invadido los pulmones y les impedía funcionar bien, poder hablar sin que le sobrevenga un ataque de tos sabe a gloria. Este empresario, de 63 años, salió entre aplausos hace algunos días de la Clínica Porto Azul, en Barranquilla, tras quince días de una intensa lucha con la muerte. Desde su casa, en La Arenosa, nos cuenta su experiencia como paciente de COVID-19 grave. (Le puede interesar: Sospechosa por coronavirus: “En 24 horas no podrás respirar bien”)

I. Síntomas leves

La hija de Carlos, que había estado un año entero en España cursando una maestría, había regresado a casa de sus padres. Todos cumplieron con la cuarentena lo más estrictamente posible y todo parecía estar bajo control: “Al día once de haber regresado, mi hija se realizó la prueba del COVID-19 y el resultado fue negativo”, recuerda Carlos y continúa: “A pesar de que no tuvimos ningún tipo de contacto, los médicos concluyen que esa fue la vía por donde contraje el virus”. Pronto aparecerían los primeros y aparentemente inofensivos síntomas.

“Los primeros síntomas fueron malestar corporal que en principio parecía un cuadro viral normal; fiebre de 37 grados centígrados por cuatro días, que se manejó con Dolex”. Pasaron los días y a Carlos se le fueron intensificando los dolores y entonces apareció la tos. “Al cuarto día me empezó una tos seca y al quinto día me aumentó la fiebre a 38 grados y ahí fue donde se nos prendieron todas las alarmas. Llamamos a nuestro médico infectólogo, Álvaro Villanueva, quien me ordenó un hemograma y al analizar los glóbulos blancos bajitos solicitó urgente visita domiciliaria de un médico. Al examinarme, decidieron hospitalizarme en la Clínica Porto Azul ese mismo día”. (Lea además: Médico con coronavirus: “Pasaba las noches pensando que me iba a morir”)

II. La UCI

Muy a pesar de que Carlos se hizo la prueba y que el primer resultado fue negativo, su médico decidió actuar... ¿Qué hubiera sido de Carlos sin la pericia de su doctor?

“La primera prueba, la que me hicieron aún estando en mi casa salió negativa. Sin embargo, el doctor Álvaro Villanueva, con base en mi sintomatología y al ser paciente hipertenso, tomó la decisión de hospitalizarme después de cinco días con síntomas. A los cuatro días de estar hospitalizado mi cuadro clínico fue empeorando, por tal motivo los médicos decidieron trasladarme a la Unidad de Cuidados Intensivos para mayor control. Fue justo en este momento donde sentí la necesidad de encomendarme a Dios por medio de la intercesión de Virgen María y contacté a los Caballeros de la Virgen para que oraran por mi pronta recuperación”.

Cuando la angustia de sus familiares y la del mismo Carlos no podía ser más grandes, el virus seguía atacando. “Al segundo día en UCI, al ver lo comprometidos que estaban mis pulmones, decidieron intubarme con ventilación mecánica invasiva”, recuerda el empresario barranquillero y justo ahí el resultado de la segunda prueba reafirmaría lo que los pulmones de Carlos y el corazón de su familia ya padecían: “Positivo para COVID-19”.

Él estaba sedado y por lo tanto inconsciente, así que su familia padeció, aunque llena de fe, el miedo que produce tener la muerte tan cerca, pero por fortuna, los pulmones de Carlos empezaron a responder al tratamiento y, cuando los médicos consideraron que podía volver a respirar solo, lo extubaron y despertó.

¿Cuál fue el momento más duro de esta etapa?

-El día después de mi extubación, cuando se me pasaron los efectos de los sedantes, entré en un estado de shock y ansiedad por salir de la clínica y volver a mi casa.

III. Volver a casa

Pocas cosas se comparan con la tranquilidad que da la certeza de estar en buenas manos. “Sentí un alivio de saber que me trataron desde un principio con el diagnóstico acertado y que respondí muy bien al tratamiento, para gloria de Dios”, dice ahora Carlos, desde la calma de su habitación en la casa y acompañado, eso sí, a dos metros, de su esposa Mónica.

¿Qué sintió cuando por fin pudo regresar a casa?

-Una felicidad inexplicable y un agradecimiento profundo con Dios, porque sentí que me dio una segunda oportunidad de vida.

¿Cómo ha sido la recuperación ya en casa?

-Excelente. Cada día me siento mejor. He sido muy juicioso con los ejercicios y terapias que me recomendaron y me siento recuperado en un 90% después de quince días. Hoy la recomendación que quiero dejarles a todos es la importancia en el estricto cuidado de higiene que debemos tener. Es fundamental atender los cuidados que día a día nos recalcan nuestras autoridades locales y sanitarias. Después de esta experiencia, somos testigos de que si uno cumple con las medidas sanitarias, como usar el tapabocas y lavarse las manos constantemente, puede evitar contagiarse. De cinco personas en mi núcleo familiar, tres nos contagiamos. Mi esposa Mónica, al ser extremadamente rigurosa con los cuidados y la desinfección, se salvó, incluso compartiendo conmigo hasta el último minuto antes de irme para la clínica.

¿Qué pensaba del coronavirus antes de contagiarse, imaginó que iba a pasar por esto?

-Pensé que estaba muy lejos de mi vida y la de mi familia, sabía que era un virus muy serio y desde el primer momento empecé a cuidarme y seguir los protocolos pero jamás me soñé verme en una situación de estas. Uno cree que porque el virus solo ataca de manera crítica a un 5% de la población y que uno jamás va a estar ahí, pero aquí estoy. Me tocó a mí y no puedo estar sino agradecido con Dios por esta segunda oportunidad de vivir. (Vea además: Coronavirus: desde un dolor de garganta hasta una UCI)

