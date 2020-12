Según un comunicado de Pfizer, que desarrolló su vacuna en colaboración con BioNTech, la vacuna ha sido bien tolerada por los participantes. Los únicos efectos adversos graves registrados han sido la fatiga, en el 3,8% de los casos, y el dolor de cabeza, en el 2%.

El científico Pablo Peñaloza MacMaster responde ocho dudas al respecto. Pablo es Ph.D. de la Emory University en Inmunología y Patogénesis Molecular, además realizó un entrenamiento en el Centro de Investigación en Virología y Vacunas de la Universidad de Harvard y es profesor de la Northwestern University. También cursó Biología en la Florida International University, se graduó con honores. (Lea aquí: Médico Cartagenero lidera prometedor estudio para mejorar vacunas virales)

1. ¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer una vez entra a nuestro cuerpo?

- La vacuna de Pfizer está compuesta por ácido ribonucleico (ARN), el cual es un código molecular para que las células del organismo produzcan proteínas del virus. Una vez inyectada, nuestras células empiezan a producir proteínas virales, las cuales generan una respuesta de memoria inmunológica.

El propósito de la vacuna es el de hacerle creer al cuerpo que está infectado con el virus, para que así se desarrolle una memoria inmunológica similar a la que se desarrolla después de una infección natural, pero sin la enfermedad que causa esta.

2. ¿Por qué se necesitan dos dosis y no basta solo una?

- El propósito del refuerzo es el de aumentar la memoria inmunológica. Es como cuando se estudia para un examen, hay que estudiar el material más de una vez para recordarlo mejor. De manera similar, la memoria inmunológica recuerda mejor al virus cuando se expone más de una vez al material de este.

3. ¿Qué implica que ya haya sido aprobada para ser comercializada en un país?

- En el caso del Reino Unido, esto implica que la vacuna ha cumplido con los requisitos de seguridad y eficacia. Pero los requisitos para aprobar vacunas son distintos en diferentes países. (Le puede interesar: Baréin se convierte en el segundo país en autorizar vacuna de Pfizer)

4. ¿Cuáles son los pasos que se deben cumplir para que finalmente una vacuna sea aprobada y vendida en un país?

- Típicamente, se requieren 3 fases. La fase 1 cuenta con un numero pequeño de personas para evaluar que la vacuna sea segura, después se hacen las fases 2 y 3 con un número mayor de personas para cerciorase de que la vacuna sea segura y también eficaz. Comúnmente se toman muchos años en terminar estas 3 fases, pero este tiempo se puede acortar si una vacuna muestra beneficios altamente significativos en estudios iniciales y si se requiere distribución inmediata, en caso de una pandemia o emergencia pública. En dicho caso, se requiere de una “aprobación de emergencia”.

5. A la gente le preocupan los efectos secundarios, ¿cómo confiar en una vacuna que fue desarrollada en unos diez meses, cuando el proceso tradicionalmente tomaba años?

- Las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado una seguridad muy alta. Recientemente ha resurgido un movimiento anti-vacunas que ha generado desconfianza en las vacunas y por ende mucho daño a nivel de salud pública. Este movimiento anti-vacunas y la desinformación en las redes sociales han incrementado la incidencia de enfermedades prevenibles, como el sarampión y el polio. Es importante recordar que vacunas como las de la viruela o el polio han salvado millones de vidas, con un nivel de eficacia de más de 90%. Las vacunas de Pfizer y Moderna parecen estar en esta misma categoría de las super-vacunas.

Ahora, ¿por qué la vacuna del SARS CoV-2 ha tomado poco tiempo en desarrollarse? Hay dos razones: una, ha habido una financiación económica extraordinaria para las investigaciones; y dos, tenemos suerte de que el coronavirus tiene un “talón de Aquiles” conocido como la proteína viral Spike, que es indispensable para que el virus entre al organismo. Esta proteína viral no muta mucho y, por consiguiente, es relativamente fácil crear una vacuna contra el coronavirus. Por otro lado, hay virus como el VIH que mutan demasiado y, por esta razón, es muy difícil desarrollar una vacuna. Es como memorizarse la cara del enemigo, pero después el enemigo se hace cirugía plástica para no ser reconocido. Por suerte, el coronavirus no hace esto. En conclusión, la alta inversión económica y la baja variación genética del coronavirus han facilitado el desarrollo de la vacuna. Finalmente, la evidencia científica indica que la vacunas de Pfizer y Moderna son muy eficaces, pero hay que aclarar que los estudios empezaron hace solo unos meses y se carece de información a largo plazo. Hasta ahora, no hay evidencia alguna que sugiera que estas vacunas puedan tener efectos colaterales a largo plazo. (Le puede interesar: Vacuna anti COVID: la esperanza que aún nos reta)

7. ¿Qué tipo de efectos secundarios son comunes o han ocurrido ya cuando se implementan nuevas vacunas?

- Efectos transitorios como mialgia o cansancio se han reportado especialmente en personas que reciben la segunda dosis. Estos síntomas indican que el sistema inmune “está recordando” el virus y son normales.

8. ¿Algo que le gustaría agregar?

- Aunque las vacunas de Pfizer y Moderna están casi listas para uso global, hay que seguir poniéndose los tapabocas, preferir actividades al aire libre y seguir con el distanciamiento social, porque se calcula que habrá un aumento explosivo de infecciones antes de que la vacuna esté disponible mundialmente.

Especialmente durante las fiestas de diciembre, es mejor ver a nuestros familiares en el computador y no en la Unidad de Cuidados Intensivos. En este caso, no visitar a nuestros seres queridos en estas navidades es, paradójicamente, un gesto de amor. Estamos ya casi en la recta final, pero no debemos bajar la guardia todavía.