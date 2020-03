Unos 4,5 millones de personas podrían tener asma en Colombia

Un 10% de los pacientes asmáticos no tratados podrá desarrollar asma severa, una enfermedad crónica de difícil manejo que impacta de manera muy importante la calidad de vida; sin embargo, un diagnóstico oportuno y las innovaciones de la medicina permiten grandes avances en el tratamiento. “Estos avances y tratamientos innovadores lograron que personas que no podían trabajar, salir de su casa o hasta jugar con sus hijos, hoy lo puedan hacer y tengan una vida normal. Es entonces importante que aquellas personas con asma no controlada regresen al especialista, ya que los avances tecnológicos pueden ser una nueva alternativa para ellos”, sostuvo la médico cirujano.

Estos nuevos conocimientos desafían al pensamiento convencional, pues ahora se sabe que no solo los factores externos como el humo, el ejercicio o los cambios climáticos desencadenan la enfermedad, sino que también lo pueden hacer factores internos como la inflamación de las vías respiratorias.