Leonardo Salazar es el director del programa ECMO y Corazón Artificial de la Fundación Cardiovascular (Floridablanca, Santander), entidad que forma parte de la red Coosalud y una de las que dispone de ECMO en Colombia; él explica: “Con la ECMO se sustituye la función del pulmón por fuera del cuerpo, cuando está muy dañado y no es capaz de hacer su trabajo, y también tiene la capacidad de reemplazar la función del corazón”, explica y agrega que desde junio de 2020 a la fecha se ha practicado esta terapia a 132 pacientes en la FCV. (Le puede interesar: COVID: ¿por qué algunos vacunados llegan a UCI?)

Primero, entendamos que la función principal del pulmón es entregarle oxígeno a la sangre. “La sangre llega a los pulmones oscura y sin oxígeno y estos se encargan de llenarla de oxígeno y ‘volverla roja’. Cuando estos órganos están comprometidos, este fenómeno no se da bien y la sangre sale oscura”, indica el doctor Salazar. Para la terapia ECMO se introduce un tubo en una vena, generalmente por la ingle, el cual avanza hasta el corazón. La máquina succiona la sangre que sale oscura y sin oxígeno y la impulsa, a través de un pulmón artificial, que la llena de oxígeno. La sangre, ya con tono rojizo, es retornada hacia el corazón. Gracias a esto, el corazón es capaz nuevamente de bombear sangre roja y con oxígeno. Este es un tipo de soporte médico que se denomina vital, pues la vida de la persona depende completamente de mantenerse conectado a este sin interrupción.

“Se requiere que el pulmón se recupere bastante antes de poder desconectar el dispositivo y, en promedio, esto ocurre de tres a seis semanas después. Hay personas que se recuperan en menos de tres semanas, que son la minoría, pero la mayoría necesita más tiempo. Incluso hemos tenido pacientes que han requerido hasta siete semanas antes de que el pulmón se recupere”, confirma Salazar, al tiempo que apunta que, en la experiencia de la institución, la probabilidad de fallecimientos en los pacientes que requieren ECMO es del 34%, personas que si no hubieran recibido la terapia tendrían una posibilidad de morir mayor del 80%, es decir que, en pacientes muy graves, se disminuye a más de la mitad este porcentaje de letalidad.

No es la cura, pero sí salva

Esta técnica no es una cura frente al COVID-19 (aún no existe), sí es una opción que ayuda a ganar tiempo para que los pacientes graves que no han respondido favorablemente a los tratamientos convencionales recuperen su mejor condición. Es importante entender que lo que el COVID-19 produce en los pulmones de los pacientes más críticos es una inflamación que llamamos neumonía y que les impide realizar de forma óptima el proceso de oxigenación.

El trabajo de los pulmones es que la sangre reciba oxígeno y lo cargue hacia todos los tejidos. Cuando esto no ocurre, es fácil que otros órganos, además del ya dañado pulmón, se vean afectados porque se empieza a sufrir de un déficit de energía. (Lea además: Sin vacunas COVID, tendríamos un pico de muertes tres veces mayor)

En este punto de la pandemia...

Aunque con esta técnica se brinda una esperanza de vida a pacientes y familiares, se debe tener en cuenta que es un proceso complejo y que actualmente la demanda supera a la oferta en el mundo.