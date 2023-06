Una cartagenera, la nueva presidenta de la Asociación Sueca de Patología

Eugenia Colón Cervantes.

La científica cartagenera compartió algunas de las metas a corto y largo plazo que asume al frente de la Asociación Sueca de Patología.

“Aún cuando Suecia es un país tan avanzando, tenemos algunos aspectos por mejorar a nivel de la educación continuada, por ejemplo, no hay un número adecuado de patólogos especialistas en relación a la población que hay, entonces se requiere fortalecer el área de especialización. En relación a Colombia, he trabajado para estimular que los patólogos no sean solamente esos médicos que están escondidos en los sótanos, sino que traten de tener una presencia más importante dentro de la medicina”.

Añadió que está en conversaciones con la Universidad de Cartagena y la Universidad del Rosario para que los médicos en el país puedan tener acceso a cursos especializados en patología.