Para el neumólogo Carmelo Dueñas aquella vieja y egoísta consigna de “sálvese quien pueda” no puede aplicar en esta pandemia. “Debemos recordar que la COVID ya es la pandemia más mortal desde la gripa española, hace 100 años”, menciona y subraya que medios de comunicación como The Economist y Nature “han planteado que puede haber un subregistro en la mortalidad global”, así que es probable que no haya 5 millones de muertes por culpa del coronavirus, sino dos o cuatro veces más víctimas. (Lea aquí: Se requieren refuerzos de vacuna para combatir a ómicron)

Más allá de los decesos, Dueñas señala tres razones para seguir cuidándonos del nuevo virus:

-La pandemia ha reducido la expectativa de vida en varios años.

-Hoy sabemos que el post - COVID puede ser tan grave e impactante en secuelas que comprometan la calidad de vida.

-“Con casi dos años de pandemia, ya hay estudios que demuestran que la pandemia ha afectado el desarrollo y las habilidades de motricidad gruesa y fina así como la capacidad de comunicación de los niños y recién nacidos”.

Así las cosas, es imprescindible que sigamos avanzando al ritmo que la misma pandemia, así como la reapertura de todos los sectores de la economía nos imponen en 5 sentidos:

1. ¡A seguirnos vacunando! “Vacunas y más vacunas. esto ha demostrado reducir los casos severos, las hospitalizaciones, los ingresos a UCI y la mortalidad. y miles de millones de vacunas administradas soportan que son totalmente seguras”, explica Dueñas.

2. ¡Ponte bien la mascarilla! “Ha demostrado reducciones (de probabilidades de contagio) mayores al 50%”. (Le puede interesar: Tratamientos contra el cáncer no interfieren en la inmunidad por COVID)

3. Lávate las manos frecuentemente.

4. ¡Necesitamos seguir guardando la distancia mínima de dos metros fuera de la casa!

5. Es clave mantener ventilados los espacios cerrados.

Y mucho más con la variante ómicron, que, “de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud”, es la variante dominante en todo el país: es responsable de 80 de cada 100 casos”, agrega el doctor Carmelo Dueñas.