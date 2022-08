Un hombre fue diagnosticado con herpes y sarna por error, era viruela del mono

Así fue como comenzó la travesía de este hombre que no encontraba respuesta a sus dolencias.

Kevin Kwong es un hombre de 33 años que vive en California y fue diagnosticado con herpes y sarna por error, pues presentaba un brote que no era común y luego de realizarle varias pruebas descubrieron que se trataba de una infección de la viruela del mono.

Cabe aclarar que aunque los médicos sospechaban que se trataba de la viruela del mono, no le dieron un tratamiento para esta enfermedad.

Kevin estuvo tratando las lesiones cutáneas con esteroides tópicos que le recetaron en la primera consulta a la que asistió, sin embargo, esto no dio resultado y decidió tener una cita virtual con una enfermera que, desafortunadamente, le diagnosticó herpes y le recetó un medicamento antiviral, según el portal Kaiser Health News.

Cabe aclarar que aunque los médicos sospechaban que se trataba de la viruela del mono, no le dieron un tratamiento para esta enfermedad, debido a que el brote estaba agrupado y tenía un aspecto distinto al de las imágenes que habían visto los doctores de la viruela símica, detalla el portal Kaiser Health News.

Cuando Kwong se dio cuenta de que no su estado de salud no mejoraba, comenzó a buscar a otros profesionales, sumando 5 citas virtuales, una ida a urgencias y dos diagnósticos incorrectos.

En la sexta consulta en línea, una enfermera logró darse cuenta de que la erupción se extendió hacia los ojos, por lo que le recomendaron ir a un hospital lo más pronto posible.

Al llegar al hospital, los médicos comenzaron a realizarle exámenes para descubrir qué era lo que sucedía con Kevin Kwong y, al no encontrar respuestas, llamaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para realizar pruebas y determinar si el hombre padecía viruela del mono.

“Como paciente, sentí que no sabía qué estaba pasando, pero me di cuenta de que los profesionales a los que acudí tenían poca información y no se encontraban preparados para esta situación”, compartió el Kevin en sus redes sociales. Lea también: Se declara emergencia de salud pública por viruela del mono en EE. UU.

A pesar de encontrarse muy mal y de haber pasado 12 horas en urgencias, solo le realizaron una prueba y le pidieron que volviera si presentaba vómito o fiebre.

¿Cómo le diagnosticaron viruela del mono?

“En ese momento, me sentía muy mal, tenía llagas en la parte posterior de la garganta, en la boca y en todo el cuerpo”, escribió. Por ese motivo, decidió ir al Centro Médico de la Universidad de California, San Francisco.